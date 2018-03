Ingebroken in vier woningen 13 maart 2018

Inbrekers hebben zaterdagavond drie woningen in de Molenveldstraat in Pamel bezocht. Bij twee woningen konden de daders zich toegang verschaffen door een raam te forceren, bij de derde woning werd een raam ingeslagen. Alle huizen werden volledig doorzocht. De dieven gingen ervandoor met geld en juwelen. De inbraken werden tussen 21 uur en 22 uur vastgesteld door de bewoners. Ook in de Gustaaf Ponchautstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek stelden bewoners rond 23 uur vast dat ze ongewenst bezoek hebben gekregen. De politie onderzoekt de feiten, maar voorlopig zijn daders en buit spoorloos.





