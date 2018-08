Infowandeling Pamelse Meersen 10 augustus 2018

Natuurpunt Affligem-Liedekerke organiseert op 19 augustus een infowandeling door de Pamelse Meersen. De natuurorganisatie wil de wandelaars meer duidelijkheid geven over het dossier van de mogelijke uitbreiding van bouwbedrijf De Doncker. Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege overweegt om de uitbreiding van bouwbedrijf De Doncker goed te keuren. Hierdoor zou twee hectare van natuurgebied de Pamelse Meersen verdwijnen. Natuurpunt wil laten zien wat de huidige impact van het bedrijf op het natuurgebied is. Deelnemers kunnen kritische vragen stellen over de lopende procedure. De wandeling start om 14.30 uur aan visvijver Molenhof in de Kiebrugstraat. Meer informatie is te verkrijgen bij Klaas Blonde (klaas_blonde@hotmail.com). (MEN)