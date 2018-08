Inclusief Pajottenland stippelt eigen smaakroute uit 21 augustus 2018

02u39 0

Op 9 september houdt Inclusief Pajottenland een smaakroute door het Pajottenland. Deelnemers kunnen verschillende routes afleggen met een retro Volkswagenbusje of een Vespa. Tijdens de rondrit zijn er stopplaatsen en hapjes voorzien. Vertrek is steeds aan het Koetshuis. Wie de regio wil ontdekken met het busje, betaalt 25 euro per persoon. Voor een Vespa bedraagt de kostprijs 50 euro voor een chauffeur, 10 euro voor een bijzitter. (MEN)