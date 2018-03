Inbrekers viseren Duitse automerken 07 maart 2018

Een dievenbende heeft het de jongste dagen gemunt op onderdelen van Duitse wagens. Het gaat dan vooral om auto's van de merken BMW, Audi en Mercedes. In de voorbije nachten waren er meerdere inbraken in de hele gemeente. De daders gingen aan de haal met stuurwielen, boordcomputers, airbags en navigatiesystemen. De lokale politie vraagt burgers om aandachtig te blijven en auto's binnen te parkeren, of op plaatsen waar er sociale controle is. Wie verdachte handelingen ziet, wordt gevraagd om meteen het noodnummer 101 te bellen. (TVP)