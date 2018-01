IMI klaar voor (nog) meer leerlingen EÉN VAN GROOTSTE SCHOLEN STELT NIEUWBOUW VOOR MICHIEL ELINCKX

Het nieuwe schoolcomplex (boven) omvat ook een lokaal voor de lessen Aardrijkskunde (r.), met zicht op het Pajottenland. Roosdaal Het Immaculata Maria Instituut (IMI) heeft afgelopen zaterdag het nieuwe schoolgebouw plechtig voorgesteld. Dat omvat onder meer een sporthal, turnzaal en vijf klaslokalen. Een noodzakelijke uitbreiding waarmee tegemoet gekomen wordt aan het stijgende aantal leerlingen.

Het IMI is één van de grootste middelbare scholen in onze regio, met in totaal meer dan duizend leerlingen. En dat aantal gaat ook nog eens jaar na jaar in stijgende lijn, terwijl de accommodatie lang achterop hinkte. Om al die leerlingen nog comfortabel te kunnen opvangen, werd er vorig jaar begonnen met de bouw van een nieuw complex.





"We willen onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs garanderen", zegt directrice Anja Van Mello. "Maar voor de lessen Lichamelijke Opvoeding moesten we uitwijken naar Liedekerke - en dus moest er ook elke keer een bus ingezet worden. Met onze nieuwe sporthal en turnzaal wordt dat probleem verholpen. Bovendien kan die sporthal ook voor andere evenementen gebruikt worden, zoals een eetfestijn. De lokale sportverenigingen kunnen dan weer geen gebruik maken van de zaal. Dat was één van de voorwaarden van Scholen van Morgen, onze geldschieter."





Voorts krijgt de school ook vijf extra klassen, waaronder een aardrijkskundelokaal. "Met uitzicht op het Pajottenland", klinkt het. "Zo kunnen de leerkrachten hun lessen perfect koppelen aan het lokale landschap. De leerlingen zullen bijvoorbeeld meer te weten komen over de molen van Kapitein Zeppos. En dan zijn er nog lokalen voor ons STEAM-project, waarbij wetenschapsvakken gegeven worden."





Scholen van Morgen trok 3,5 miljoen euro uit voor de bouw, die meer dan een jaar in beslag nam. Maar afgelopen zaterdag was het dan zover: minister Koen Geens kwam de gebouwen plechtig openen, een gelegenheid waarvoor de leerlingen ook een mooie show in elkaar gebokst hadden. "Het resultaat mag gezien worden", aldus Daniël Geert van Scholen van Morgen. "Moderne sportinfrastructuur is broodnodig voor een grote school zoals het Immaculata Maria Instituut. Het bouwdossier werd vlekkeloos uitgewerkt. Vooral de samenwerking met de directie van de school verliep uitstekend. Scholen van Morgen is intussen bezig met 182 dossiers om het capaciteitstekort bij Vlaamse scholen weg te werken. Ons project is uniek in Vlaanderen, maar het levert wel resultaten op. In de jaren 80 en 90 hadden we, door een tekort aan investeringen, een achterstand op het vlak van schoolgebouwen. Die achterstand wordt nu weggewerkt."





Directrice Anja Van Mello en adjunct-directrice Sandra Goessens.