Herinrichting N8 nadert fase vier 12 april 2018

Op maandag 23 april start de vierde fase van de werken op de Ninoofsesteenweg. Tijdens deze fase wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Daalbeekstraat en dat met de Tenzuivenestraat en Tombergstraat, in de rijrichting Brussel. Het kruispunt Belle Alliance blijft afgesloten voor het verkeer. In de hele werfzone blijft een aangepast snelheidsregime (50 kilometer per uur) van kracht. De Koning Albertstraat wordt volledig afgesloten. Het is voorts onmogelijk om de Omer De Vidtslaan in te slaan vanaf de Ninoofsesteenweg. Het parkeerverbod in de Tenzuivenestraat en Daalbeekstraat blijft behouden. De Rode Kruisstraat en Verloren Hoek blijven enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het einde van de vierde fase is voorzien op 31 augustus. (MEN)