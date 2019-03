Hartverwarmend: acteur uit ‘Het Eiland’ krijgt 6.000 euro van buren voor dochter met zeldzame ziekte Tom Vierendeels

19 maart 2019

12u50 1 Roosdaal Acteur Luc Nuyens (51) en diens vrouw Els Maes (50) mochten maar liefst 6.000 euro in ontvangst nemen van hun ‘buren’ uit Kattem. Het geld is bestemd voor de Belgische Rett Syndroom Vereniging. Het koppel heeft zelf een dochter die lijdt aan dat syndroom. Het geld is afkomstig van een pop-up café in het gehucht.

In een ontspannen sfeer overhandigden de medewerkers van het ‘Babbelstaminee’ maandagavond de symbolische cheque van 6.000 euro. Els en haar man Luc, gekend van zijn rollen in verschillende Vlaamse topseries zoals Het Eiland, Wat Als? en recenter in De Luizenmoeder, waren zichtbaar onder de indruk.

“Voor onze vereniging is zo’n schenking zeer belangrijk aangezien we volledig afhankelijk zijn van giften”, vertelt Els. “Dit geld kunnen we gebruiken voor de betaling van een logopediste die we aangeworven hebben en het hele land rondtrekt. Ze staat in voor opleiding en coaching van zowel therapeuten die met onze dochters werken als van ouders en gezinnen. We werken aan een project waarbij de meisjes met hun ogen speciale spraakcomputers kunnen aansturen om zo toch te kunnen communiceren. Dat kost ons 1.000 euro per maand, dus het is schitterend te weten dat we opnieuw een half jaar verder kunnen.”

Babbelstaminee

Het geld is de opbrengt van het pop-up café ‘Babbelstaminee’, dat in januari een week lang plaatsvond. “Bedoeling was om zowel met mensen van hier als met nieuwkomers elke dag te babbelen, terwijl er verschillende activiteiten waren zoals een kleuterklasreunie en een vrij podium”, zegt Ronny Geeroms, een van de initiatiefnemers. “Ik kende de situatie van Luc en Els en daarom beslisten we hun vereniging als goed doel uit te kiezen, omdat het lieve en toffe mensen van hier zijn.”

“Het voelt ongelofelijk warm aan dat de buren zoiets organiseren, en dan nog zo’n fenomenaal groot bedrag inzamelen”, zegt Luc. Hij, Els, Lotte (19) en hun twee andere kinderen Anna (17) en Wies (14) wonen al veertien jaar in Kattem. “Dat we zo meegedragen worden door een groep die opnieuw een community wil vormen, voelt enorm warm aan”, knikt Els. “De sfeer tijdens dat Babbelstaminee was ongelofelijk. Het is fantastisch dat we deel mogen uitmaken van Kattem.”

Syndroom van Rett

De vereniging is er eentje van en voor ouders. “Het voornaamste opzet is om lotgenoten samen te brengen”, weet Els. “Daarnaast bezoeken we ouders die net vernomen hebben dat ze een Rett-kindje hebben en heel wat vragen hebben. We volgen ook het reilen en zeilen van de medische evolutie en onderzoeken omtrent het Rett syndroom op de voet.” Het syndroom is er eentje dat vooral meisjes treft, simpelweg omdat jongens het meestal niet overleven. “Het gaat om een afwijking op het x-chromosoom, waarvan meisjes er twee hebben”, vult Luc aan. “Daardoor kunnen dingen die wegvallen gecompenseerd worden. Pas rond de leeftijd van twee jaar verschijnen de eerste symptomen. Het begint bij het langzaam verliezen van de spraak. In ons geval kon Lotte op termijn ook niet meer lopen en kreeg ze scoliose, een meervoudige handicap dus.” Een op tienduizend meisjes wordt er mee geboren, maar toch staat het op de eerste of tweede plaats bij stoornissen die het meest voorkomen bij meisjes.