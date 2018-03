Guido Moons spreekt op 'Nacht van de Geschiedenis' 13 maart 2018

Op dinsdag 20 maart geeft Guido Moons een lezing over de Eerste Wereldoorlog tijdens 'De Nacht van de Geschiedenis'. De lezing is een van de slotactiviteiten in het kader van de herdenking van de Grote Oorlog. Moons was in het verleden onder meer voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. De lezing is een organisatie van Erfgoed Rausa en Davidsfonds Roosdaal. Het evenement vindt plaats vanaf 20 uur in GC Het Koetshuis in Strijtem. Toegang is gratis. Reservatie is verplicht via rausa@skynet.be. (MEN)