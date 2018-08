Groene Kring houdt Spel Zonder Grenzen 28 augustus 2018

Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, organiseert zondag de provinciale Held van 't Veldwedstrijd in Borchtlombeek. Tijdens de wedstrijd zullen de deelnemende teams zich meten in allerlei proeven en strijden om de provinciale titel. De proeven zijn gebaseerd op vaardigheden die nodig zijn op een land- en tuinbouwbedrijf. "We maakten hier een groot spel zonder grenzen van", zegt Jurgen Lemaire, voorzitter van Groene Kring Oost-Pajottenland. "Deelnemers zullen een parcours afleggen met liefst twaalf proeven. De kinderen kunnen in de namiddag enkele onderdelen van het parcours testen." De wedstrijd vindt plaats in de Monnikbosstraat. Het evenement begint om 11 uur. (MEN