Groen komt voor het eerst op 18 april 2018

De partij Groen zal in oktober voor het eerst opkomen in Roosdaal. "Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind in het politieke landschap", zegt voorzitter Marc Devits. "Het is tijd voor meer betrokkenheid, openheid, en een eerlijker en transparanter beleid. We willen thema's aanpakken die mensen echt aanbelangen, zoals veilige mobiliteit. Zo gaat Groen Roosdaal voor veilige fietspaden. Daar moet dringend werk van gemaakt worden." De afdeling sluit tevens aan bij de Streekpartij Groen Pajottenland. (MEN)