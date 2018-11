Grieks restaurant Kali Orexi opent de deuren Michiel Elinckx

06 november 2018

14u12 0 Roosdaal Bistro De Loft 2.0 is niet meer. Chef Geert Buyl verandert het concept naar het Grieks restaurant. Met Kali Orexi wil Buyl een nieuw publiek aanspreken.

In de schaduw van meubelwinkel Loft Interieur opende vorig jaar Bistro De Loft 2.0 Een jaar later verandert uitbater Buyl het concept. Het restaurant krijgt de naam Kali Orexi en zet in op Griekse gerechten. “Kali Orexi betekent ‘smakelijk’ in het Grieks”, aldus Buyl. “Bij Bistro De Loft 2.0 serveerde ik al gerechten met een Griekse toets. De klanten waren er redelijk zot van. Reken daarbij dat er geen enkel Grieks restaurant is in de buurt. Dan was het een makkelijke keuze om de boel om te gooien.”

Andere ingang

Klanten kunnen bij Kali Orexi de traditionele Griekse keuken terugvinden. “Onze specialiteit? Moussaka of een mezze. De échte fijnproevers zullen er van genieten.” De ingang van het Griekse restaurant bevindt zich ook aan de Tombergstraat. Daarmee wil Buyl zich distantiëren van de aanpalende meubelwinkel. “Mensen denken dat wij de kantine van Loft Interieur zijn, maar dat is niet het geval. Wij zijn een kwaliteitsvol restaurant, dat ook na 18 uur eten serveert. Veel mensen weten dat spijtig genoeg niet.” Kali Orexi is open van dinsdag tot en met zondag. Van dinsdag tot donderdag is de keuken open van 12 uur tot 21.30 uur. Vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 22.30 uur. Zondag zijn de deuren open tot 21 uur. Klanten kunnen ook gebruik maken van de afhaalservice. Alle informatie daarvoor is te vinden op www.kali-orexi.be.