Gratis verkeerslessen tijdens paasvakantie 28 maart 2018

In het Immaculata Maria Instituut kan je van maandag 2 tot en met vrijdag 6 april gratis verkeerslessen volgen. Leerkracht van dienst is naar goede gewoonte oud-politiecommissaris Freddy Sonneville. Plaats van afspraak is de refter van het IMI. Na de lessenreeks ben je in principe klaar om het theoretisch rijexamen af te leggen. Inschrijven kan via freddy.sonneville@skynet.be of 0495/46.11.27. (MEN)