Gilbert De Poorter overleden op 75-jarige leeftijd Michiel Elinckx

14 maart 2019

21u02 0 Roosdaal Gilbert De Poorter is afgelopen dinsdag overleden. Dat meldt zijn partij Roosdaal-Anders.

De Poorter stapte in 2000 als onafhankelijke in de lokale politiek. Hij kwam onder meer in 2012 op met zijn eenmanslijst Uw Gemeente. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen behaalde hij 105 voorkeursstemmen bij burgerpartij Roosdaal-Anders. De Poorter was ook een van de voortrekkers in de strijd tegen de sloop van de witte villa van dokter Roossens. Eind 2018 ging de villa toch tegen de grond. De Poorter werd 75 jaar.