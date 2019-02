Gewezen journalist Johan Op de Beeck geeft lezing op 'Nacht van de Geschiedenis’ Michiel Elinckx

25 februari 2019

17u43 0 Roosdaal Op dinsdag 19 maart geeft voormalig VRT-nieuwsanker Johan Op de Beeck een lezing over het turbulente leven van Lodewijk XIV.

De organisatie van de lezing ligt in handen van Rausa, de Roosdaalse erfgoedvereniging. Rausa organiseert ieder jaar een Nacht van de Geschiedenis. Dit jaar kiest Rausa voor Johan Op de Beeck, gekend van onder meer het VRT-journaal en zijn boeken over Napoleon. Op de Beeck bracht vorig jaar zijn nieuwste boek ‘De Zonnekoning’ uit. Daarin verdiept hij zich in het leven van Lodewijk XIV, een van de belangwekkendste figuren uit de Europese geschiedenis. Tijdens de lezing zal Op de Beeck de historische betekenis van Lodewijk XIV schetsen. Daarnaast legt hij uit waarom de Franse koning aan de basis lag van de Verlichting. De lezing start om 20 uur en vindt plaats in GC Het Koetshuis van Strijtem. Toegang bedraagt vijf euro. Reservatie kan enkel via 054 89 49 00 of info@koetshuisroosdaal.be.