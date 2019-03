Getuigen gezocht: vandalen breken binnen in lokalen Chiro Amigo’s Pamel en spuiten brandblusser leeg Tom Vierendeels

08 maart 2019

16u40 0 Roosdaal De meisjesafdeling van Chiro Amigo’s Pamel is op zoek naar getuigen nadat vandalen lelijk huis hielden in hun lokalen. Er werd een brandblusser leeggespoten en er is inbraakschade.

De daders probeerden eerst met een houten balk de voordeur van de lokalen achter de kerk in Pamel open te breken. Die deur liep heel wat schade op, maar de daders geraakten uiteindelijk via de achterzijde binnen. Daar werd vervolgens een brandblusser volledig leeggespoten in de verschillende lokalen. Mogelijk veroorzaakt het poeder ook nog verdere schade aan verschillende spullen en het meubilair. Volgens de meisjes is er niets gestolen.

Er werd aangifte gedaan bij de politie, maar de chiromeisjes zijn nu zelf ook op zoek naar getuigen. Het vandalisme gebeurde tussen zondagavond 19 uur en dinsdagnamiddag 16 uur. Wie iets heeft opgemerkt kan contact opnemen met Chiro Amigo’s Pamel, hoofdleidster Clara Van Isterdael of de lokale politiezone TARL.