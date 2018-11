Genderwet nekt mannelijke schepenen Johan Linthout en Herman Anthoons verdwijnen uit schepencolleges Michiel Elinckx

18 november 2018

10u10 0 Roosdaal Genoeg voorkeursstemmen halen, maar toch geen schepen worden? Het overkwam Johan Linthout en Herman Anthoons. Beide schepenen hebben een ruime staat van dienst, maar de genderwet heeft hen de das omgedaan. Een vrouwelijke collega neemt hun plaats in het gemeentebestuur in. Vinden zij die wet overbodig of net een zege voor de democratie?

Sinds 2005 verplicht de Vlaamse overheid gemeentebesturen om minstens een vrouw een uitvoerend mandaat te geven. In Vlaanderen zijn er beduidend minder vrouwelijke schepenen en burgemeesters. De genderwet moet het percentage vrouwelijke schepenen en burgemeesters opkrikken.

Dat heeft niet alleen invloed op de vrouwelijke kandidaten, maar ook op de mannelijke. In het Pajottenland zijn twee schepenen ‘slachtoffer’ geworden van de genderwet: Roosdaals schepen Johan Linthout (CD&V) en Herman Anthoons, al dertig jaar schepen in het landelijke Gooik. De ontgoocheling is bij beide politici erg groot. “Mijn kiezers kunnen het maar niet begrijpen”, zegt Anthoons, die 756 voorkeursstemmen behaalde. “Ik word er nog vaak over aangesproken. Mijn partijgenote Christa Dermez, die op plaats twee stond, haalde met 98 voorkeursstemmen minder, maar krijgt toch een plaats in de gemeenteraad. Is dat misschien democratie? Ik denk het niet. De kiezer heeft mijn jarenlang beleid niet afgestraft. Mocht dat het geval geweest zijn, had ik mij makkelijk neergelegd met de verkiezingsuitslag. Maar die genderwet kost mij een schepenpostje. Dat is erg pijnlijk.” Anthoons is geen voorstander van de genderwet binnen een gemeentebestuur. Hij vindt dat iedereen gelijke kans moet krijgen, maar geslacht geen rol mag spelen. “Dat een verkiezingslijst minstens 50 procent vrouwelijk moet zijn, kan ik begrijpen. Maar als de kiezer toevallig voor zes mannen kiest, kan je dat negeren? Dit is gewoon zeer zuur. Christa Dermez krijgt minder steun van de bevolking, maar wordt wél schepen. Dat is toch onlogisch? Deze genderwet is overbodig.”

Geslachtsverandering

Om een statement te maken, had Anthoons plannen om... een geslachtsverandering te ondergaan. “Tegenwoordig moet je jouw geslacht zelfs niet veranderen”, aldus Anthoons. “Ga naar de gemeente, verander je naam en geslacht en daar stopt het. Als ik dat zou doen, blijf ik schepen. Ik heb er even aan gedacht om het te doen, maar liet het plan uiteindelijk varen. Na een procedure van drie maanden kan je een vrouw worden. Dat leek me iets te lang. Wat nu volgt? Zes jaar lang gemeenteraadslid. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal ik op pensioengerechtigde leeftijd zijn. Dan is het tijd voor andere dingen.”

Ook bij Johan Linthout, schepen van Openbare Werken in Roosdaal, komt de verkiezingsuitslag hard aan. Met 552 voorkeursstemmen behaalde Linthout geen onaardige uitslag, maar door een politieke stoelendans werd hij naar de gemeenteraad verwezen. Burgemeester Christine Hemerijckx en schepen Mia Langendries zetten een punt achter hun mandaat, CD&V moest op zoek naar een vrouwelijk schepen. Uiteindelijk koos de partij voor An Van den Spiegel, die met 321 stemmen beduidend minder hoog scoorde dan Linthout. “Pijnlijk”, vindt Linthout. “Maar ik kan niemand met een steen werpen. De partij houdt zich aan de regelgeving, Van den Spiegel heeft een fantastische campagne gevoerd. Ik ben zeker dat zij het goed zal doen. Voor mij is het een serieuze streep door mijn rekening. Ik vind dat de overwinnaars van een verkiezing - bij partijen of kandidaten - beloond moeten worden. Wat moet ik tegen mijn stemmers zeggen? Zij zijn ontgoocheld over de gang van zaken.”

Financiële plaatje

Ook het financiële plaatje weegt zwaar door. Bij een schepenfunctie hoort een loon van ongeveer 2.000 euro en tal van andere voordelen. Linthout krijgt in de plaats een zitje in de gemeenteraad - goed voor een schamele 100 euro per zitting. “Dat speelt natuurlijk ook mee, maar is minder van belang. Het is gewoon niet eerlijk naar de kiezer toe. Dit is toch geen democratie? Ik word buitengesloten omdat ik een man ben. Ik ben eerste opvolger, dus er is nog een kans dat ik tijdens de legislatuur in het gemeentebestuur stap. Als dat niet gebeurt, kan ik enkel maar goed werk leveren in de gemeenteraad. En over zes jaar pak ik hopelijk mijn schepenfunctie terug.”