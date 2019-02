Gemeentehuis wordt vast inzamelpunt voor Dopjesactie Michiel Elinckx

05 februari 2019

17u51 1 Roosdaal Het gemeentehuis van Roosdaal wordt een vast inzamelpunt voor de Dopjesactie.

Plastic dopjes kunnen voortaan gedropt worden in de inzamelbox in de hal van het gemeentehuis. Bezoekers mogen de dopjes inleveren tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en de bibliotheek. Daarnaast kunnen inwoners de dopjes ook altijd in het containerpark achterlaten.

Succesvolle actie

In december organiseerde de jeugdraad een actie in het kader van de Warmste Week, waarin ze geld inzamelden voor het BCG, het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. De actie was een succes en er werd een bedrag van 1.027,74 euro geschonken aan de Warmste Week. Daarnaast werden ook plastic dopjes ingezameld voor de Dopjesactie, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het BCG. Door het succes van de actie besliste het schepencollege om het gemeentehuis een vast inzamelpunt te maken.