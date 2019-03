Gemeente wil parkeerveiligheid rond Kattemstraat verhogen: extra belijning en politiecontroles Michiel Elinckx

21 maart 2019

17u43 0 Roosdaal Het gemeentebestuur pakt de parkeerproblematiek rond de Kattemstraat aan. Zo komen er extra belijningen en zal de politie controleren of auto’s juist geparkeerd staan. Vooral het kruispunt van de Kattemstraat met het Pastoor De Bondterf vormt een probleem. “Er zijn daar gewoon te veel wagens”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V).

De parkeerdruk aan de Kattemstraat is niet nieuw. Tijdens de vorige legislatuur werden er al acties ondernomen om geparkeerde plaatsen beter aan te duiden. Door de smalle straten van Kattem is er weinig parkeerruimte mogelijk. De gevolgen zijn groot: auto’s staan soms verkeerd geparkeerd, waardoor hulpdiensten geblokkeerd geraken.

Moeilijke doorstroming tijdens piekmomenten

“Op piekmomenten wordt er echter geparkeerd op plaatsen waar dit volgens de wegcode niet mag: op het voetpad, in de hoek van een kruispunt, buiten de voorziene parkeervakken”, zegt burgemeester Goossens. “Dit zorgt voor een moeilijke doorstroming van het verkeer op de Kattemstraat. Daarnaast kunnen voetgangers amper passeren en is er hinder voor de vrije doorgang van hulpdiensten.” Eind februari bracht de brandweerzone Vlaams-Brabant West een plaatsbezoek. Zij kwamen tot dezelfde conclusie: door fout geparkeerde voertuigen is het voor brandweervoertuigen niet altijd mogelijk het De Bondterf in te draaien.”

Eerst sensibiliseren, dan verbaliseren

“Daarom zal de gemeente signalisatie aanbrengen in de vorm van gele onderbroken lijnen”, aldus Goossens. “Dan weten bestuurders zeker dat ze er niet mogen parkeren. De politie zal ook toezicht houden en fout geparkeerde voertuigen waarschuwen. We willen eerst sensibiliseren, daarna gaan we over tot verbaliseren. Eerst moet er natuurlijk een overgangsperiode zijn voor de buurtbewoners, maar daarna zal de politie streng zijn.”

Geen simpele oplossing voor probleem

Burgemeester Goossens erkent dat de problemen met deze maatregelen niet van de baan zullen zijn. De parkeerdruk rond de Kattemstraat blijft een moeilijke oefening. “Hoe kunnen we dit oplossen? We kunnen geen extra parkeerplaatsen toveren, gezien de beperkte vrije ruimte in de omgeving. Deze kwestie kunnen we nooit 100 procent oplossen. Er is groot onevenwicht tussen parkeerplaatsen en auto’s. De meeste huizen hebben ook geen garages, waardoor buurtbewoners hun voertuigen op straat parkeren. We zullen deze maatregelen over enkele maanden evalueren. Daarna kunnen we nadenken over verdere acties.” Goossens benadrukt dat de chauffeur een verantwoordelijkheid draagt. “In zo'n smalle straten kan hoffelijkheid al veel problemen verhelpen. Als je een tegenligger ziet, stop dan even om hem te laten passeren. De mensen kunnen zelf hun steentje bijdragen.”