Gemeente plaatst proefopstelling in Lostraat rond Sint-Franciscus-scholen Michiel Elinckx

18 februari 2019

17u21 0 Roosdaal Tijdens het einde van de schooldagen zal er een proefopstelling staan in de Lostraat, vlakbij de Sint-Franciscus-scholen. Het gemeentebestuur zoekt naar een oplossing voor de moeizame verkeersdoorstroming.

Aan het einde van een schooldag zijn er in de Lostraat telkens problemen met de verkeersdoorstroming. Kruisende schoolbussen en auto’s bemoeilijken de doorstroming en leiden soms tot gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers. Na gesprekken tussen de directie en het gemeentebestuur kwamen ze tot een tijdelijke oplossing. Er zal van 18 februari tot en met 1 maart telkens een proefopstelling staan op schooldagen tussen 15.15 uur en 16 uur. Op woensdag staat de opstelling er van 12 uur tot 12.45 uur.

Tot krokusvakantie

Concreet zullen bestuurders in de Lostraat richting Weverstraat links afgeleid worden via de Kloosterstraat. Bestuurders in de Reusestraat, die naar de Kloosterstraat rijden, worden naar de Weverstraat gestuurd. Tot slot worden bestuurders die de parking van de school afrijden, verzocht om de rijrichting naar de Kloosterstraat te volgen. Na de krokusvakantie zal de proefopstelling geëvalueerd worden en eventueel worden verdergezet.