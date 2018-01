Gemeente lanceert nieuwe huisstijl en website 02u36 2

De gemeente Roosdaal heeft een nieuw logo, slogan en website voorgesteld. De gemeentesite was al een tijdje aan vernieuwing toe.





"De website moest gemoderniseerd worden", zegt schepen van Communicatie Herman Claeys (CD&V). "Om de kosten te drukken, ontwierpen onze diensten de vernieuwde gemeentelijke website. Voor het digitaal loket betaalden we wel 5.000 euro. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en kan geraadpleegd worden via smartphone of tablet. Daarnaast kunnen inwoners meer gegevens raadplegen." Het gemeentelijke logo kreeg ook een opfrissing. Tot voor kort werd het wapenschild van Roosdaal gebruikt bij officiële documenten, maar daar stapt het bestuur nu van af. Met een nieuwe logo en de slogan 'Er groeit iets' wil de gemeente zijn troeven uitspelen. "Het nieuwe logo, met bijhorende slogan, moet het uithangbord worden van onze gemeente." Voor de uitwerking van de nieuwe huisstijl voorzag het bestuur een budget van 10.000 euro. (MEN)