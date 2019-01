Geert De Mulder rijdt Ronde Van Vlaanderen met 'elliptische fiets’ Opbrengst van de actie gaat naar dienstverleningscentrum De Valier Michiel Elinckx

17u02 0 Roosdaal Geert De Mulder, gekend van Wijnhuis Oinos, wil op zaterdag 6 april de Ronde Van Vlaanderen rijden met een elliptische fiets, een kruising van een crosstrainer met een wegfiets. De Mulder zal 229 kilometer moeten trotseren, met tal van kasseistroken en de gekende Vlaamse hellingen.

De Ronde Van Vlaanderen is de jaarlijkse hoogmis voor wielerliefhebbers en -toeristen. Ieder jaar rijden meer dan 10.000 wielertoeristen een dagje voor de profs over het parcours. Dit jaar zal ook Geert De Mulder deelnemen, maar niet met een normale fiets. Hij zal de Ronde Van Vlaanderen rijden met een elliptische fiets, een kruising van een crosstrainer en een normale wegfiets - weliswaar zonder zadel. “Pak een crosstrainer van de fitness, zet er wielen onder en plaats het op de weg”, vat Geert lachend samen. “Dat is het ongeveer. De elliptische fiets is nog niet zo populair in Vlaanderen, maar het is een prachtig toestel. Ik liep in het verleden verschillende marathons, maar door blessures moest ik mijn passie opzij zetten. Tijdens mijn revalidatie kwam ik in contact met een elliptische fiets. Je kan ermee rijden zonder belasting van pezen en gewrichten - een ideale vervanging voor de loopsport.”

Boven het maaiveld

Geert wil met de fiets dus de befaamde Ronde Van Vlaanderen uitrijden. In 13 uur moet hij 229 kilometer afleggen. Daarnaast liggen op het parcours verschillende heuvels en kasseistroken. “Kasseien en de elliptische fiets? Dat is geen goed huwelijk”, aldus Geert. “De fiets bestaat onder meer uit kinderwielen. Dat is geen goede demper, maar de meeste kasseien liggen op hellingen, waar de snelheid lager ligt. Het is ook geen optie om te blijven rijden als de hellingsgraad meer dan 15 procent is. Dan zal ik, zoals veel wielertoeristen, moeten afstappen en naar boven stappen.” Nog een mogelijk nadeel voor Geert: de wind. Doordat hij zo hoog op de elliptische fiets zit, kan hij niet schuilen in een groepje. “Ik kom letterlijk boven het maaiveld uit”, aldus Geert. “Hopelijk staat de wind tussen Antwerpen en de Vlaamse Ardennen - de eerste 90 kilometer - gunstig. Dan kan ik met reserves aan de hellingen beginnen. Het is ook belangrijk om op tijd te eten en drinken. Op een normale fiets kan je al rijdend voedsel opnemen, maar met een elliptische fiets ligt dat moeilijker. Daarom zal ik na ieder blok van anderhalf uur vijf minuten halt houden om te eten.”

200 kilometer per week

Momenteel is Geert bezig met zijn voorbereiding. Iedere dinsdag en zondag trekt hij Vlaanderen in voor een lange rit op zijn elliptische fiets. “Momenteel staat mijn teller op 200 kilometer per week", zegt Geert. “Bedoeling is om de komende weken een extra trainingsdag in te lassen, zodat ik op 300 kilometer per week uitkom. Ik heb al ervaring met extreme sportuitdagingen - zoals marathons. Ik weet dus wat het is om grote inspanningen te leveren, maar het blijft telkens spannend. Of ik de eindmeet zal halen? Dat weet ik niet. Maar dat maakt het net zo leuk.”

De Valier

Geert doet de tocht niet enkel voor de sportieve uitdaging, maar hij koppelt er ook een goed doel aan. Iedereen kan hem steunen met een geldsom per kilometer. Het opgebrachte geld gaat integraal naar De Valier, een zorgcentrum in Liedekerke en Roosdaal. “Ik wilde er zeker een goed doel uit de streek aan koppelen. Dat is een extra motivatie om deze opdracht tot een goed eind te brengen.” Wie het goede doel wil steunen, kan een geldsom storten via BE32 9730 8402 7902.