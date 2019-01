Geen drie maanden, maar 'slechts' een maand hinder op Ninoofsesteenweg Handelaars kijken met goede moed naar komende weken Michiel Elinckx

10 januari 2019

Donderdagochtend zijn de werken op de Ninoofsesteenweg gestart. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte meteen goed nieuws bekend: de werken zullen slechts tot 15 februari duren. De lokale handelaars reageren deels opgelucht. "Hopelijk blijven de klanten de weg terugvinden", zegt Lieven Pauwels van Pajotex.

Door het slechte weer werd de start van de werken uitgesteld naar vandaag. Stipt om 9 uur startte AWV met de belijning voor de werfsignalisatie. Over een afstand van 300 meter zal het verkeer over één rijstrook per richting moeten.

Wegverzakking

Boosdoener in heel het verhaal is een beek die langs de Ninoofsesteenweg loopt. De beek zorgt voor instabiliteit, wat op termijn tot scheurtjes in het wegdek kan zorgen. Tijdens de herinrichting van de steenweg werd er een verzakking geconstateerd van het talud. Om het talud te herstellen en versterken, zal er extra versteviging - in de vorm van palen - geplaatst worden. In eerste instantie zouden de werken duren tot het einde van april. AWV kwam echter met goed nieuws: de werken zullen op 15 februari afgerond zijn. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits verwacht AWV grote verkeershinder.

Klanten vinden weg (nog) niet terug

Voor de lokale handelaars langs de Ninoofsesteenweg komen de nieuwe werken erg ongelegen. Afgelopen zomer werd de drukke verbindingsweg - na anderhalf jaar van zware werken - terug volledig opengesteld voor verkeer. Een half jaar later moet een deel van de weg weer onder handen genomen worden. “Hopelijk is de impact minder groot dan de vorige werken”, zegt Lieven Pauwels, zaakvoerder van kledingzaak Pajotex. “Toen hadden de werken grote gevolgen. Op sommige dagen was onze zaak niet bereikbaar voor de klanten. Deze keer blijft alles bereikbaar, maar de files zullen wel invloed hebben.” Volgens Pauwels vermijden mensen nog altijd de Ninoofsesteenweg. Ze verkiezen nu andere routes. “Dat moet zich langzaam herstellen. Mensen uit Brakel rijden via Wetteren naar de E40, automobilisten van Geraardsbergen nemen de snelweg in Edingen om zo naar Brussel te gaan. Vroeger passeerden ze allemaal onze zaak, dat is nu minder. Op financieel vlak zullen wij de gevolgen van de werken zeker voelen, maar een maand kunnen we overbruggen. Blijkbaar is het ook dezelfde aannemer die de werken uitvoert. Wegenwerken zijn niet leuk, maar de samenwerking tussen die aannemer en handelaars verliep perfect. Hij hield bijvoorbeeld rekening met onze sluitingsdagen. Dat mag ook zeker eens in de verf gezet worden.”

Drie maanden na heropening

Ook broodjeszaak Break-Point heeft geen schrik voor de werken. De zaak bleef tijdens de herinrichtingswerken tien maanden gesloten. In oktober heropende Sabine Maudens haar zaak. Drie maanden na die heropening staan de bulldozers terug op de Ninoofsesteenweg. “Twee jaar geleden hebben ze op exact dezelfde plaats werken uitgevoerd”, aldus Maudens. “Toen heb ik amper hinder ondervonden. De klanten konden ons bereiken, dat was het voornaamste. Onze broodjeszaak draait terug op volle toeren. Niet iedere klant vindt de weg terug, maar ik mag niet klagen. Of de werken terug een invloed zullen hebben? Ik denk het niet. Even op de tanden bijten, en daarna hebben we onze steenweg terug.”