Gasdistributiewerknemer berooft klanten WHW

08 april 2019

19u20 0 Roosdaal Een werknemer van een gasdistributienetbeheerder heeft minstens tweemaal misbruik gemaakt van zijn job om klanten te beroven. Hij riskeert 18 maanden cel.

K.V.G. sloeg minstens tweemaal toe, in Roosdaal en in Aarschot. In Roosdaal werd hij betrapt door een 82-jarige man die even zijn bedlegerige vrouw alleen had thuisgelaten. Bij zijn terugkomst zag de tachtiger een bestelwagen van de distributiemaatschappij op de oprit staan en trof hij K.V.G. aan op de eerste verdieping. Die probeerde het meteen op een lopen te zetten en duwde daarbij de tachtiger tot tweemaal toe op de grond.

Tegen de toegesnelde politie verklaarde K.V.G. dat hij afgekomen was op hulpgeroep maar de bedlegerige vrouw van de tachtiger betwistte dat ze iets had geroepen. Bovendien trof de politie drie horloges en 150 euro aan die K.V.G. uit verschillende kamers van het huis had gestolen en had klaargelegd om mee te nemen.

Enkele weken later sloeg K.V.G. opnieuw toe, ditmaal in Aarschot. Een man die enkele dagen op vakantie was geweest, stelde bij zijn terugkeer vast dat er uit zijn tuinhuis 48 blikjes Ice-Tea en verschillende werktuigen waren ontvreemd. Zijn buurman verklaarde dat hij een bestelwagen van de gasdistributiemaatschappij had zien staan en dat de werknemer zaken had ingeladen. Opnieuw bleek het te gaan om K.V.G. Het parket eiste maandag 18 maanden cel tegen de man, die verstek liet gaan. Uitspraak op 6 mei.