G-Sportfeest trekt meer dan 100 sportievelingen 04 juni 2018

Roosdaal Meer dan 100 G-sporters namen zaterdag deel aan het G-Sportfeest van Vzw Dais. De sportievelingen hadden keuze tussen zes verschillende sporten.

Vzw Dais is een sportclub voor personen met een verstandelijke beperking. Zoals ieder jaar organiseren ze hun G-Sportfeest in sporthal Belleheide. Deelnemers konden kiezen uit de sporten bowling, badminton, petanque, dans, floorbal en tafeltennis. "We kozen bewust voor zachte sporten", zegt organisator Fred De Mot. "Zo kon iedereen optimaal genieten van deze sportervaring. Sport kan leiden tot een betere integratie en zelfbeeld van deze mensen." Aan het einde van de dag kregen de deelnemers brevetten en werden de uiteindelijke kampioenen gevierd. (MEN)