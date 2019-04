FOTOREEKS. 65 kinderen sporten een hele week in Immaculata Maria-Instituut Michiel Elinckx

09 april 2019

15u38 0 Roosdaal De schoolpoorten gaan voor twee weken dicht tijdens de paasvakantie, maar niet in het Immaculata Maria-Instituut. Een hele week leven kinderen zich uit tijdens het Roosdaalse sportkamp.

Sportkampen Roosdaal organiseert praktisch iedere schoolvakantie een sportkamp voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Deze week vertoeven 65 kinderen in de lokalen van het Immaculate Maria-Instituut. “Een hele dag laten we ze kennismaken met verschillende sporten”, zegt organisator Sofie Bronselaer. “Om het allemaal luchtiger te maken, verpakken we het in spelvorm. Dat gaat van muurklimmen, atletiek tot voetbal. In plaats van thuis te zitten, kunnen de kinderen een hele week bewegen en plezier maken.”

Spelletjes in sportzaal

Ondanks het mindere weer van de voorbije dagen amuseren de kinderen zich kostelijk. Ze spelen onder meer spelletjes in de sportzaal. “Tijdens de zomervakantie zullen we ook vier sportkampen organiseren in juli. Kinderen kunnen iedere weekdag terecht van 9 uur tot 16 uur. Iedereen, van jong tot oud, speelt met mekaar. Dat maakt dit sportkamp onvergetelijk.”