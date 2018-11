Fons Straetmans geeft nieuwe show Bekend dorpsfiguur viert 80ste verjaardag met exclusief optreden Michiel Elinckx

15 november 2018

17u20 0 Roosdaal Fons Straetmans staat op zondag 23 december nog eens op het podium met een nieuwe praatshow. Daarbij zal hij vertellen over zijn leven, de hedendaagse maatschappij en zijn liefde voor poëzie. Straetmans wordt op 1 januari 80 jaar, maar is verre van uitgeblust.

Ondanks zijn gezegende leeftijd kent Fons de vele versjes uit de hoofd. De bekende Roosdaalenaar speelt volgende maand voor een - ongetwijfeld - uitverkocht Koetshuis. “Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik voortdoen”, vertelt hij. “Ik geniet ervan om mensen te doen lachen, daarvoor doe ik het. Hoe ik mijn teksten onthoud? Voor ik ga slapen, zeg ik ze eens op. Daar word ik rustig van.”

De rode draad doorheen de eindejaarsshow zal Fons’ leven zijn. Het 79-jarige dorpsfiguur heeft al heel wat watertjes doorzwommen. “Ik begon als amateurwielrenner”, aldus Fons. “Tussen 1955 en 1960 behaalde in geen onaardige uitslagen. In 1959 werd ik Belgisch kampioen bij de militairen. Maar een jaar later kwam er een abrupt einde aan mijn wielercarrière. In Dilbeek werd ik aangereden door een motor. Diagnose: een verbrijzeld dijbeen. Toen ik revalideerde, leerde ik een kapper uit Sint-Pieters-Leeuw kennen. Na een opleiding bij de kappersschool volgde mijn tweede carrière als kapper. In 1963 verhuisde ik naar Roosdaal, waar ik tot op de dag van vandaag mijn zaak heb. Enkele jaren geleden ging ik op pensioen. Ik pak mijn schaar en kam enkel nog eens vast voor vrienden en familie.”

Fons raakte ook bekend via tv. In 1965 maakte Jan Van Rompaey een reportage rond Fons voor het toen populaire BRT-programma Echo. Hij stond bekend als ‘de coiffeur op de velo’. “Ik zat surplacend op mijn fiets en knipte tegelijk de haren van mijn klanten”, zegt Fons. “Iedereen zag mij als een fietsacrobaat. Ik zat zelfs ooit eens in de show van de grote André Van Duin. Mijn talent op de fiets combineerde ik met het beroep van kapper. Iedereen was er gek op.”

Het behoeft geen betoog: het leven van Fons is een aaneenschakeling van fantastische anekdotes. De laatste jaren doet Fons het iets rustiger aan, maar toch blijft het kriebelen. Daarom blijft hij zijn eindejaarsshow geven. “Ik laat me inspireren door de gewone dingen des leven. Een mooie zondagochtend kan me aanzetten tot het componeren van een versje. Daarin zal ik ook een sneer geven aan de hedendaagse maatschappij. Wie mijn gedichten eens dieper bekijkt, ziet een vorm van kritiek. Maar het eerste doel is de mensen doen lachen en hen een gezellige namiddag bezorgen.” Fons Straetmans Praatshow vindt plaats op zondag 23 december om 16 uur in GC Het Koetshuis. Journalist Kris Baert neemt de presentatie op zich, Jan Trompet zorgt voor de muzikale omlijsting. Kaartjes kosten 10 euro. Reserveren kan via 054/33 37 97 of info@koetshuisroosdaal.be.