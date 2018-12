Folkgroep Arjaun krijgt HORAL Lambic Award Michiel Elinckx

17 december 2018

09u54 0 Roosdaal De Roosdaalse folkgroep Arjaun heeft de HORAL Lambic Award in ontvangst mogen nemen. De prijs wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van de verdediging van de belangen van de traditionele lambiekbieren en de promotie van oude geuze en oude kriek.

Volksmuziekgroep Arjaun werd in 1981 opgericht door de gebroeders Evenepoel uit Pamel. Dat de groep deze award in ontvangst mag nemen, komt door hun mooie volksverhalen. “Arjaun is niet alleen in het Pajottenland maar ook ver daarbuiten zeer populair”, zegt HORAL-voorzitter Frank Boon. “In hun liederen mengen de leden van de folkgroep mooie volksverhalen met fijne humor. Los van het feit dat de groepsleden stuk voor stuk geuzeliefhebbers zijn, verwijzen verschillende liedjes uitdrukkelijk naar onze eet- en drinkcultuur, en meer in het bijzonder naar geuze, faro en andere lambiekbieren.” Arjaun wordt aanzien als een echte streekambassadeur. Via hun muziek spelen ze een belangrijke rol bij de promotie van traditionele lambiekbieren.

Consensus

“Het was dan ook geen verrassing dat de leden van de Hoge Raad dit jaar heel snel tot een consensus zijn gekomen om de Lambic Award 2018 aan de muzikanten van Arjaun toe te kennen”, besluit Boon. De prijs werd uitgereikt in het bekende bierrestaurant ‘De Heeren Van Liedekercke’ in Denderleeuw. De leden van Arjaun komen in een rijtje van winnaar, met onder meer Edgar Winderickx, Hugo Casaer en bierauteur Tim Webb.