Flora Cup krijgt tweede editie 08 mei 2018

02u28 0

Het minivoetbaltoernooi Flora Cup krijgt een vervolg op 2 juni. Twintig verschillende ploegen, bestaande uit acht spelers, nemen het dan weer op tegen mekaar tijdens matchen van 15 minuten lang. De organisatie wil ook het vrouwenvoetbal stimuleren en zoekt tien vrouwenploegen om een apart toernooi op te zetten. Buiten een hele dag voetbal is er ook een groot barbecuefestijn voor 15 euro. Jongeren kunnen zich uitleven op een springkasteel. Inschrijving bedraagt 80 euro per ploeg. Voor vrouwen bedraagt in de inschrijving 40 euro per ploeg. Info en inschrijvingen via floracup@fcflora.be. (MEN)