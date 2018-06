Fietstocht en gezondheidsrally 26 juni 2018

02u27 0

De vzw Roosdaalse Sportraad, het actiecomité Kom op tegen Kanker en Pasar organiseren samen een fietstocht en een gezondheidsrally. Die zal plaatsvinden op zondag 1 juli. Die dag kunnen deelnemers een wandeltocht van acht kilometer stappen, of genieten van een fietsroute van 25 kilometer. Inschrijven doe je tussen 13 uur en 16 uur in een tent aan de tuin van de pastorij, vlak bij zaal Ons Huis. Deelnemen kost 2,5 euro per persoon. Na de tocht volgt nog een prijsuitreiking. (MEN)