Fanfare De Eendracht geeft kerstconcert Michiel Elinckx

13 december 2018

12u12 1 Roosdaal Op 29 december organiseren de Koninklijke Fanfare De Eendracht en Instaporkest LMK opnieuw een kerstconcert in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

Instaporkest LMK zal, onder leiding van Koen Devits, samen met zanger Jan De Rauw hun interpretatie van enkele moderne nummers brengen. De Koninklijke Fanfare, onder leiding van Pieter Appelmans, speelt werken van klassieke componisten en traditionele kerstmuziek. Na afloop van het concert kan iedereen genieten een drankje in de Lombeekkring. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de muzikanten. Ze kunnen ook besteld worden via fanfaarolvlombeek@gmail.com of telefonisch op 0494/ 88 50 95.