Eigenaars Villa Vogelenzang na tweede brand: “Elke droom om het huis te renoveren is nu letterlijk in rook opgegaan” Tom Vierendeels

05 maart 2019

15u29 0 Roosdaal “Mijn droom om alsnog iets van het huis te maken is volledig in rook opgegaan.” René Rempfer windt er geen doekjes om dat de nieuwe brand alle motivatie bij hem en zijn moeder heeft weggenomen. Dat er nooit iemand werd opgepakt, ondanks hun vele tips, zit de man dwars.

Aan de omheining hangen de typisch gele papieren die het openbaar onderzoek voor de sloop van de woning aankondigen. Die plannen dateren al van eind vorig jaar. “Maar we zullen nu geen andere keuze hebben dan het gebouw te slopen”, zucht René Rempfer (44). “Heel lang was het nog mijn droom om alle tegenslagen achter mij te laten en het huis van mijn grootouders alsnog te verbouwen – die droom is nu voorgoed in rook opgegaan. Na de brand van deze week hebben we geen andere optie meer dan het huis af te breken. ” René is de zoon van Marie-Noël Tondeurs (79), die de enige erfgename is die aanspraak maakt op de woonst en het domein van twee hectare. Zelf woont ze al meer dan vijftig jaar in Duitsland. Marie-Noël is de zus van Germaine, de laatste bewoonster die in 1990 overleed. Daarna nam broer Etienne het over, tot ook hij in 2014 overleed.

Geen arrestaties

In de nacht van zondag op maandag brak er opnieuw brand uit in de statige ‘Villa Vogelzang’ in de Rijstraat. Terwijl de schade in juli 2017 nog relatief beperkt bleef, ging deze keer het gelijkvloers zo goed als volledig in vlammen op. Het parket Halle-Vilvoorde besliste deze keer om geen branddeskundige aan te stellen. Een oorzaak kan ons officieel niet meegedeeld worden, maar het heeft er alle schijn van dat het opnieuw om opzettelijke brandstichting gaat. Dat er nooit arrestaties gebeurden, stoort René. “Het huis werd herhaaldelijk getroffen door vandalisme, mensen drongen met geweld het huis binnen en sommigen drongen binnen om zich nadien op YouTube interessant te maken”, gaat René verder. “Er werden nummerplaten doorgestuurd en in het huis werden sporen aangetroffen: toch is er nooit iemand opgepakt.”

Verzekeringsmaatschappij

En daar komt het gehakketak met de verzekeringsmaatschappij bij. Zij lieten in 2017 al weten enkel tussenbeide te komen als er effectief een verdachte van de brandstichting aangeduid kon worden. Helaas liet het parket Halle-Vilvoorde vorig jaar weten dat het dossier afgesloten werd en er geen verdachte geïdentificeerd kon worden. “Maandenlang discussieerden we met de verzekeringsmaatschappij. Achter onze rug werden pogingen ondernomen om er werken te laten uitvoeren. Het verhaal is echt lang”, zucht René.

Het huis werd herhaaldelijk getroffen door vandalisme, mensen drongen met geweld het huis binnen en sommigen drongen binnen om zich nadien op YouTube interessant te maken. Er werden vervolgens nummerplaten doorgestuurd en in het huis werden sporen aangetroffen: toch is er nooit iemand opgepakt René Rempfer

De politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) en het parket Halle-Vilvoorde voeren wel een opsporingsonderzoek. “Ons huis is nu wel vernield, maar misschien kan iemand anders dit leed wel bespaard worden”, besluit Rempfer. “Hopelijk wordt er dus alsnog iemand of zelfs meerdere personen opgepakt.”