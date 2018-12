Eerste slimme camera’s werden geplaatst Cameraschild pas in februari operationeel Tom Vierendeels

03 december 2018

12u36 5 Roosdaal De eerste ANPR-camera’s van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) zijn de afgelopen dagen opgedoken in het straatbeeld. De werken zitten op schema waardoor het cameraschild in februari volgend jaar operationeel moet zijn.

De palen waarop de camera’s bevestigt worden rezen enkele maanden geleden al uit de grond op verschillende plaatsen. De politiezone TARL dokterde een plan uit om met in totaal 14 camera’s het volledige grondgebied te dekken. Daarbij werd rekening gehouden met de al bestaande camera’s aan de grenzen met andere politiezones zoals Ninove, Aalst en Dilbeek. “Momenteel gebeurt de installatie van de camera’s stapsgewijs”, weet Christine Hemerijckx (CD&V), uittredend burgemeester van Roosdaal en voorzitter van de politieraad. “Zo werden al zeker die aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan met de Ninoofsesteenweg geplaatst. De bekabeling is voor alle punten al grotendeels in orde, maar na de installatie moet bijvoorbeeld nog de software geïnstalleerd worden en de aansluiting op de servers. Alles verloopt momenteel volgens de planning waardoor de camera’s normaal gezien in februari operationeel moeten zijn.”

De aankoop van de camera’s ging via de federale politie en kost de zone 515.000 euro, exclusief btw. Voor het aansluiten van de camera’s op de server van de federale politie moet een eenmalige kost van 9.900 euro betaald worden en het doorsturen van de beelden naar die server komt op net geen 26.000 euro per jaar, beiden eveneens zonder btw. Tot slot zal er ook een onderhoudscontract van iets meer dan 30.000 euro voor vier jaar worden afgesloten.

“Veel geld, maar we kunnen dit bekostigen door een achterstallige toelage van de federale overheid”, verklaarde Hemerijckx eerder. “Die bedraagt bijna 650.000 euro en het geld ontvingen we in 2016.”

De ANPR-camera’s komen aan de grenzen van Affligem en Liedekerke met Denderleeuw, aan de op- en afritten van de E40 in Affligem en Ternat, de Ninoofsesteeweg, Assesteenweg en grenzen van Ternat met Dilbeek. Aan andere invalswegen wordt het verkeer al gescand door reeds bestaande camera’s van omliggende gemeenten en steden.

De camera’s zullen voorlopig enkel tegen criminaliteit ingezet worden. Trajectcontrole en een vrachtwagensluis zijn dus nog niet de eerste intenties. Uiteraard kan het schild naar de toekomst toe uitgebreid worden na evaluatie. Het voertuig met ANPR-camera’s zal ook nog altijd ingezet worden, wat het voordeel heeft onmiddellijk over te kunnen gaan tot een onderschepping.