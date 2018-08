Eerste editie Pajot Swingt voorgesteld 24 augustus 2018

02u45 0

Bekende artiesten en lokaal talent geven het beste van zichzelf op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september aan het Koetshuis. Daar vindt voor de eerste keer Pajot Swingt plaats. "Op vrijdag ontvangen we eerst Attic 7 en DJ Des Animaux", zegt organisator Guido Bernau. "Vervolgens is het gegarandeerd ambiance met Maarten Vancoillie en Dorothée Dauwe als Dorothée Vegas en Like Maarten. JNS & Touchez, gekend van Jospop en Vijverfestival, sluiten de party af." Op zaterdag openen The Glorious Gentlemen's het programma. Nadien komt Guy Swinnen, bekend van The Scabs, rocken in Strijtem. Willy Willy is special guest. Een rock 'n roll party met dj Touchez sluit het festival af. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. (MEN)