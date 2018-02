Dubbele veroordeling voor stelende dealer 21 februari 2018

Een twintiger uit Roosdaal is veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden voor meerdere diefstallen. De man hield zich maandenlang bezig met het stelen van vooral fietsen. Zo stal hij fietsen in de buurt van een school in Ninove en vlakbij de stations van Ternat en Denderleeuw. Bij veel van deze feiten stond hij op de beelden van de beveiligingscamera's en werd hij herkend door kennissen van hem. Hij ging ook aan de haal met de gsm en portefeuille van een vriend bij wie hij had mogen overnachten. "Ik had geld nodig na een mislukte drugsdeal", was zijn uitleg tegen de politie. Voor het dealen van drugs kreeg hij een celstraf van 1 jaar. Omdat hij niet kwam opdagen in de rechtbank werd hij twee maal bij verstek veroordeeld. (WHW)