Dr. Roosensstraat twee dagen dicht 12 april 2018

02u25 0

In het kader van werken door netbeheerder Eandis zal de Dokter Roosensstraat in Roosdaal vandaag en morgen tijdelijk afgesloten worden. Ter hoogte van huisnummer 4 wordt de straat volledig afgesloten. Er zal een omleiding ingevoerd worden via de Jozef de Schepperstraat, Groenenboomgaard, Kapellestraat, Lombeekstraat en Ledebergdries. Die omleiding zullen ook de bussen van De Lijn volgen. (MEN)