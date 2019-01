Dirk Evenepoel is nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Michiel Elinckx

13 januari 2019

13u29 0 Roosdaal Een kleine primeur in de Roosdaalse gemeenteraad: oppositielid Dirk Evenpoel (Roosdaal Anders) wordt voor een jaar gemeenteraadsvoorzitter.

In het verleden nam de burgemeester altijd de rol op als gemeenteraadsvoorzitter. Daar komt nu verandering in. De nieuwe burgerbeweging, Roosdaal Anders, mag voor het eerste jaar de voorzitter leveren. Dirk Evenepoel zal de rol op zich nemen. “Er werd gekozen voor een voorzitter vanuit de oppositie,” laat de partij weten. “Dankzij positieve en constructieve gesprekken tussen beide partijen zijn we tot deze beslissing gekomen. Wij hopen in dit eerste jaar, dankzij de uitgestoken hand van CD&V, oprecht te kunnen bewijzen dat Roosdaal ook ‘anders’ kan.” Wie in 2020 Evenepoel opvolgt als gemeenteraadsvoorzitter, is nog niet geweten. Na het eerste jaar zal Evenepoel de rest van de legislatuur zetelen als gemeenteraadslid.