Dertigtal nieuwsgierigen gaan op kroegentocht 07 september 2018

02u28 0

De eerste 'Kattoemse Kroegentocht' was een schot in de roos. De tocht ging langs huizen die ooit cafés waren geweest. Kattem heeft al een tijdje geen café. Om die herinnering levend te houden, werd een 'Kattoemse Kroegentocht' georganiseerd. Een dertigtal geïnteresseerden volgden de tocht van huis naar huis. Enkele gidsen brachten verhalen over de vergane Kattemse herbergen. Er was ook plaats voor een streepje muziek. Onder meer the Pajot Swing Jazz Band en de Pamelse volksmuzikant Walter Evenepoel brachten een lied over Kattem. De wandelaars kregen voor de gelegenheid een hapje en een drankje aangeboden tijdens de wandeltocht.





(MEN)