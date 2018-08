Denderzonen Pamel wordt Pamel 2020 VOETBALCLUB NEEMT DOORSTART DANKZIJ LOKALE INVESTEERDERS MICHIEL ELINCKX

02u46 0 Roosdaal De hemel kleurt weer iets lichter voor voetbalclub Denderzonen Pamel. Vanaf seizoen 2019-2020 zal de club spelen onder de naam Pamel 2020. Eerst volgt er wel nog een sabbatjaar voor de club die eigenlijk op sterven na dood was.

Denderzonen Pamel is dé traditieclub van Roosdaal. De club werd in 1941 opgericht en schommelde lange tijd tussen tweede en derde provinciale. In de jaren '60 speelde Denderzonen Pamel even in vierde klasse. Vooral de heroïsche derby's tegen Ninove, met meer dan 4.000 toeschouwers, staan in het geheugen gegrift. Maar die gloriejaren zijn al lang voorbij. Nu komt de club alleen nog in het nieuws met geldproblemen. Een Turkse investeerder moest de redding betekenen, maar in mei viel definitief het doek over Denderzonen Pamel. De Belgische voetbalbond verbood de club om nog te spelen na openstaande bondsschulden van 30.000 euro.





Lokale investeerders

De terreinen aan de Belle Alliance liggen er verlaten bij, maar toch is er een sprankeltje hoop. Enkele lokale investeerders willen de club heropstarten. "Onder een andere naam: Pamel 2020", legt secretaris Marc Straetmans uit. "Dit jaar zal er nog niet gevoetbald worden, maar volgend jaar willen we opnieuw beginnen in vierde provinciale. Over de afgelopen jaren wil ik het niet te veel hebben. De historie met de Turkse investeerder is fout afgelopen. We willen dat de inwoners van Roosdaal en omstreken zich weer kunnen vereenzelvigen met Pamel 2020. Daarom komt er een nieuw bestuur, nieuw stamnummer en zullen er jeugdploegen zijn. Rond de nieuwjaarsperiode zullen we daarvoor reclame maken."





Gemeente onderhoudt terrein

Dat er een opvolger komt voor Denderzonen Pamel, is een grote verrassing. De club leek op sterven na dood. De terreinen, die in privéhanden zijn, werden maandenlang niet meer onderhouden. Langs de zijlijn groeit het gras tot kniehoogte. "Maar het veld wordt onderhouden door de gemeente. Dat hebben we nadrukkelijk gevraagd. De komende maanden willen we onze infrastructuur verbeteren en ons voorbereiden op de doorstart. We willen met een schone lei herbeginnen. Na alles wat er gebeurd is, willen we enkel dat deze traditieclub blijft bestaan. Dat verdienen de mensen van Roosdaal. Buiten VK Borchtlombeek speelt geen enkele Roosdaalse ploeg meer in de provinciale reeksen. Daar mag verandering in komen."





Sportsschepen Johan Van Lierde (CD&V) is officieel nog niet op de hoogte van de plannen. Hij weet wel dat vzw Denderzonen Pamel het faillissement nog niet heeft aangevraagd. "Hopelijk komt er een nieuwe initiatief. Denderzonen Pamel maakt deel uit van de historie van Roosdaal. We proberen hen zoveel mogelijk te steunen, onder meer met het onderhoud van het voetbalterrein."