Den Broebel-project wordt uitgebreid: 'de Campagne' wordt gemeentelijk park Gemeente legt streefdatum op midden 2020 vast Michiel Elinckx

19 februari 2019

16u52 2 Roosdaal Niet enkel Den Broebel zal een metamorfose ondergaan, ook de nabijliggende site ‘de Campagne’ krijgt een flinke opknapbeurt. De gemeente Roosdaal zal alle bomen weghalen en van het domein een park maken. Het dossier van Den Broebel krijgt intussen ook vorm. Het bestuur hoopt tegen 2020 te landen met de werken.

Naast Den Broebel ligt ‘de Campagne’, een stukje natuur vlak achter de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Momenteel is het domein nog vrij onbekend, maar daar wil de gemeente Roosdaal verandering in brengen. “Het is de bedoeling om van de Campagne een park te maken”, zegt schepen van Cultuur Johan Van Lierde (CD&V). “Enkele bomen op de weide verkeren in slechte staat. Enkele maanden geleden viel er zelfs eentje om - zonder grote schade. Daarom gaan we de bomen allemaal weghalen.”

Boscompensatie

Door de ontbossing is het gemeentebestuur verplicht om de bomen te compenseren. Daarvoor heeft het een oplossing gevonden: het voetbalveld achter Den Broebel. “We gaan het voetbalterrein in twee delen splitsen”, verklaart Van Lierde. “Op het achterste gedeelte worden bomen geplant, daarnaast komt een speelweide, waar eventueel ook kleinschalige evenementen, zoals buurtfeesten, georganiseerd kunnen worden. De Campagne zal omgevormd worden tot een park. Hoe we alles concreet gaan inrichten, weten we niet. We zullen ons onder meer bevragen bij buurtbewoners en verenigingen. Zo wordt de dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek op een gezellige manier uitgebreid.”

Vergunningsaanvraag voor Broebel

Ook het dossier van Den Broebel gaat stap per stap vooruit. De oude site was jarenlang de thuishaven van Blauw-Wit Lombeek, een derdeprovincialer waar ereburger Franky Van der Elst met voetballen begon. Nadien vormde Den Broebel ook het decor bij het VT4-programma FC Nerds. De kantine en het voetbalveld zijn echter niet in gebruik, waardoor het gemeentebestuur in 2017 aankondigde dat Den Broebel gesloopt werd. In de plaats komt een polyvalente zaal, waar onder meer het Rode Kruis, de fanfare en andere verenigingen hun thuis zullen vinden. Voormalig schepen van Patrimonium Mia Langendries (CD&V) legde eind 2018 als streefdatum voor het begin van de werken. “Maar die datum konden we niet halen. Wanneer de werken zullen beginnen? Niet voor de komende zomer. We moeten onder meer alles planologisch op orde stellen. De gemeente Roosdaal zal een ruimtelijke uitvoeringsplan opstellen, waardoor we extra tijd nodig hebben. Samen met alle verenigingen en partners zaten we ook samen om het dossier stap per stap te doorlopen. Binnenkort volgt de vergunningsaanvraag, daarna is er het openbaar onderzoek. Ik denk niet dat er veel bezwaarschriften ingediend zullen worden, maar je weet natuurlijk nooit. Hopelijk kunnen de werken afgerond worden midden 2020.”

Haviland

Voor de sloop van Den Broebel en de bouw van de zaal trekt de gemeente 500.000 euro uit. Het gemeentebestuur werkt voor dit dossier samen met intercommunale Haviland. Het personeel van de dienst Welzijn en Vrije Tijd zal het beheer van de zaal op zich nemen.