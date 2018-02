De Loft is weer open (maar dan als brasserie) 17 februari 2018

02u27 0 Roosdaal In de schaduw van meubelwinkel Loft Interieur heeft chef Geert Buyl Bistro De Loft 2.0 geopend. Het is de opvolger van het gelijknamige restaurant, dat vijf jaar geleden sloot.

Geert Buyl, gekend van koffiehuisje Kaffeeklasj in Denderhoutem, nam de zaak enkele maanden geleden over. "Het pand stond al een tijdje leeg", vertelt hij. "Toen ik in januari in de meubelzaak kwam, bleek dat ze op zoek waren naar een overnemer. Ik zag er meteen een gouden kans in. Het vroegere restaurant De Loft had een uitstekende reputatie - na meer dan vijf jaar vragen mensen nog altijd wanneer de zaak heropent."





Laagdrempelig

En daarom wil Buyl het concept nu een tweede leven geven. Het interieur liet hij alvast onaangeroerd. "Ik veranderde de naam wel in 'Bistro De Loft 2.0'", klink het. "We willen een laagdrempelige brasserie waar iedereen welkom is voor een doodgewone koffie tot de klassieke Vlaamse gerechten. Wie de meubelzaak bezoekt, kan achteraf bij ons even verpozen. We willen echt iedereen aanspreken."





De zaal kan ook gehuurd worden voor familie- en verjaardagsfeestjes. Bistro De Loft 2.0 is elke dag open vanaf 10 uur. Meer informatie via de website www.bistrodeloft.be of info@bistrodeloft.be. (MEN)