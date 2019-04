De brand te veel: ‘Villa Vogelzang’ volledig afgebroken Tom Vierendeels

14 april 2019

Villa Vogelzang in de Rijstraat is niet meer. Een afbraakfirma ging er aan de slag en het woonhuis met bijhorende stal gingen tegen de vlakte. De schade was na de laatste brand van begin deze maand te groot om nog iets te doen met het gebouw.

“Het huis was te zwaar beschadigd en viel niet meer te redden. Helaas.” Alle dromen van René Rempfer, zoon van eigenares Marie-Noël Tondeurs die beiden in Duitsland wonen, zijn voorgoed in rook opgegaan. In de nacht van zondag 3 op maandag 4 april brak er opnieuw brand uit in het Pamelse landhuis. De brandweer rukte massaal uit, maar kon niet verhinderen dat het gelijkvloers zo goed als volledig uitbrandde. Ook de houten vloer in de woonkamer ging in vlammen op. Het parket Halle-Vilvoorde stelde geen branddeskundige aan waardoor de exacte oorzaak niet geweten is, maar al dan niet opzettelijke brandstichting lijkt niet onlogisch.

Vijf brandhaarden

Eind juli 2017 brak er ook al brand uit in de leegstaande woning. Toen werden door een branddeskundige vijf brandhaarden aangetroffen, waardoor het toen zeker om brandstichting ging. Het dossier werd intussen door het parket afgesloten en de dader of daders werden nooit geïdentificeerd.

Wat er met het domein nu verder gaat gebeuren is nog niet duidelijk.