Computer Café organiseert twee sessies Michiel Elinckx

09 november 2018

Roosdaal Op 29 november en 13 december organiseert Computer Café Roosdaal twee nieuwe sessies.

Tijdens een eerste sessie, op 29 november, krijgen deelnemers les over het efficiënt bewaren en bewerken van foto’s op een computer. Deelnemen aan de sessie kost 13 euro. Twee weken later is er nog een workshop over video- en muziekspelers op een computer. Beide sessies worden gegeven door docent Peije Van Klooster. Ze vinden plaats van 9.30 uur tot 12.30 uur in het zaaltje naast de bibliotheek. Inschrijven kan via www.archeduc.be.