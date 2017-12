Cameraschild krijgt meer vorm AFFLIGEM VOORZIET DRIE LOCATIES VOOR ANPR-CAMERA'S EN MAAKT 100.000 EURO VRIJ WIM DE SMET & TOM VIERENDEELS

02u46 19 Mozkito De slimme camera's komen op de belangrijkste invalswegen zoals hier langs de N9. Roosdaal Het cameraschild rond de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) krijgt een alsmaar concretere vorm. Het gemeentebestuur van Affligem laat weten dat er in hun gemeente slimme camera's gepland staan op drie locaties. Zij maken zelf ook 100.000 euro vrij voor dit project. Bedoeling is om alles volgend jaar operationeel te hebben.

De politieraad zette in september al het licht op groen om een cameraschild rond de politiezone uit te bouwen. "Inbrekersbendes opereren meestal binnen een straal van veertig kilometer rond hun verblijfplaats", liet korpschef Dirk Meert toen al weten. "Voor ons wil dit dus zeggen dat we ons vooral tegen Brussel moeten wapenen. In andere zones hebben zo'n ANPR-camera's al duidelijk hun nut bewezen." Dat laatste beaamt Guy Uyttersprot (N-VA), Affligems schepen van Mobiliteit. "Ze zijn niet enkel bedoeld om snelheidsovertreders te beboeten", zegt de schepen. "Als een wagen met geseinde nummerplaten passeert aan zo'n camera, kan er snel tussengekomen worden. Ook nadien bij verdere gerechtelijke onderzoeken naar feiten kunnen ze hun nut bewijzen."





Locaties

De politie ging in september aan de slag met het project nadat onder andere een achterstallige federale toelage van 600.000 euro uitgekeerd werd aan de zone. Er werd ook een vacature voor twee inspecteurs voor de verkeersdienst aangeworven, enkel en alleen om het project aan te kunnen. De locaties waren toen nog niet geweten, onder meer omdat het niet overal technisch mogelijk is om zo'n camera's te plaatsen. Ingenieurs gingen dit nakijken, maar de zone liet wel verstaan dat ze de camera's het liefst aan belangrijke toegangswegen ziet komen. Ook de politiezone Denderleeuw/Haaltert werd betrokken en daar viel al te horen dat de zone financieel tussenbeide komt voor camera's op de grens van Liedekerke met Denderleeuw.





Nood is hoog

Het Affligemse gemeentebestuur heeft nu nog een extra tipje van de sluier opgelicht. "We hebben drie locaties op de planning staan", gaat Guy Uyttersprot verder. "We kiezen voor de belangrijkste invalswegen: de gewestwegen N208 en de N9." Die N208 is de weg aan het op- en afrittencomplex van de E40. "Ook aan de spoorwegbrug in de Jan-Baptist Callebautstraat in Teralfene komt een exemplaar te staan", weet Uyttersprot. "De nood aan camera's is hoog. Vandaag hangen er in twaalf politiezones in ons land al van die slimme camera's, maar bij ons nog niet. De afgelopen legislatuur werd het aantal camera's in de twaalf zones zelfs verhoogd. We mogen echt niet achterblijven."





De politiezone had dus al 600.000 euro voor handen, maar het Affligemse gemeentebestuur besliste nu om nog eens 100.000 euro te voorzien in de meerjarenplanning. Hoever het project in de drie andere gemeenten staat is niet duidelijk. Wel viel gisteren te horen dat het dossier vrijdag nog werd besproken. Korpschef Dirk Meert was gisteren niet bereikbaar om alles verder toe te lichten.