Buurman betrapt bij nieuwe brandstichting 10 juli 2018

Bij het gezin uit Pamel waar vorige week twee voertuigen in vlammen opgingen na brandstichting, is afgelopen weekend opnieuw brand gesticht. Dit keer konden de bewoners de dader op heterdaad betrappen. Het ging om de 74-jarige buurman die zaterdagnacht opnieuw probeerde een wagen in brand te steken. De bewoners konden dat verhinderen. De zeventiger werd ter beschikking gesteld van het parket, dat hem voor de onderzoeksrechter liet leiden wegens poging tot opzettelijke brandstichting bij nacht. Of de man verantwoordelijk is voor de feiten van woensdagnacht, moet uit het onderzoek blijken. Toen werd rond 2.30 uur één van de wagens in brand gestoken, waarna de vlammen oversloegen naar een andere wagen. Het gezin was er toen al van overtuigd dat het om de buurman ging. Ze zouden regelmatig discussie met hem hebben en hij heeft volgens hen hun TV-kabel doorgeknipt en een schroef in hun band gedraaid. (TVP)