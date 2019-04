BuSO Sint-Franciscus gaat Down The Road, maar zoekt helpende handen om onvergetelijke schoolreis te maken Michiel Elinckx

10 april 2019

18u16 8 Roosdaal Van 20 tot 24 mei trekken de leerlingen van BuSO Sint-Franciscus op meerdaagse schoolreis naar Mechelen. Een probleempje: om alles te financieren, doet mede-organisator Annick Arijs een oproep naar vrijwilligers en sponsors. “De reis kost al 160 euro, meer kunnen we écht niet vragen”, klinkt het bij de leerkrachten.

Sinds 1 september praten de leerlingen van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Franciscus over slechts een ding: de vijfdaagse schoolreis naar Mechelen. In de week van 20 tot en met 24 mei willen de leerkrachten er een onvergetelijke week van maken. Geïnspireerd op het VRT-programma Down The Road worden er activiteiten georganiseerd. “We trekken onder meer een dagje naar Planckendael”, zegt Annick Arijs van BuSO Sint-Franciscus.

We zitten vol goede bedoelingen, maar het financiële plaatje moet natuurlijk kloppen. Down The Road is een geweldig programma, maar een beetje onrealistisch voor ons. Verre reizen maken, zotte avonturen beleven: het kost enorm veel geld. Zoiets willen we onze leerlingen ook geven, maar dan moet er natuurlijk geld zijn. Al was het maar om te genieten van een ijsje op de markt van Mechelen. We hopen dat mensen ons een duwtje in de rug willen geven Annick Arijs

“Dankzij een gulle sponsor kunnen we een dagje meedraaien achter de schermen van de zoo. Onze sportleerkrachten zullen meerdere sportieve momentjes organiseren in het binnen- en buitenzwembad van De Nekker, waar we de hele week logeren en culinair verwend zullen worden. Dankzij de stad Mechelen kunnen we gratis deelnemen aan een kunstroute, die het hele centrum doorkruist. Uiteraard willen we de grenzen van onze leerlingen verleggen en maximaal genieten van deze unieke schoolreis.”

Financiële kant

Maar er is een probleem: de financiële kant van de schoolreis. Momenteel moeten ouders 160 euro neerleggen. “Dat is een pak geld”, weet Annick. “Meer kunnen we echt niet vragen. Sommige kinderen komen uit gezinnen waar dit niet makkelijk bijeengespaard wordt. Als jouw kind dan thuiskomt met de vraag of je 160 euro wil neerleggen voor de schoolreis, dan is dat even slikken. Daarom willen we een beroep doen op vrijwilligers en sponsors.”

Down The Road

Annick zoekt onder meer een sponsor voor het busvervoer. Met de leerlingen van het BuSo is het onmogelijk om het openbaar vervoer te nemen. “Dat is te riskant, dus moeten we een bus huren”, vertelt Annick. “Maar dat kost natuurlijk een aardige duit. Daarom vragen we: is er iemand die het busvervoer wil sponsoren? We zitten vol goede bedoelingen, maar het financiële plaatje moet natuurlijk kloppen. Down The Road is een geweldig programma, maar een beetje onrealistisch voor ons. Verre reizen maken, zotte avonturen beleven,... Het kost enorm veel geld. Daarom willen we onze leerlingen dit ook geven, maar dan moet er natuurlijk geld zijn. Al was het maar om te genieten van een ijsje op de markt van Mechelen. We hopen dat mensen ons een duwtje in de rug willen geven.”

Bekende Vlaming

Annick zit dan ook vol ideeën: van een bezoekje naar cinema Utopolis of de schaatsbaan tot een luchtballonvaart. “Misschien kan een bekende Vlaming ons een bezoekje brengen”, werpt ze op. “Voor onze jongeren is deze reis hét evenement van het jaar. Het moet onvergetelijk worden, en daar willen de begeleiders alles voor uit de kast halen.”

Wie de mensen van BuSO Sint-Franciscus wil steunen, kan terecht via 053/64.66.66 of boekhouding@sintfranciscus.be.