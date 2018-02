Buschauffeur blust zelf brand 13 februari 2018

02u58 0

Een alerte buschauffeur heeft maandagochtend rond 6.30 uur kunnen verhinderen dat zijn Lijnbus in de Kerkstraat in Borchtlombeek in vlammen opging. "De brand ontstond vermoedelijk aan het motorcompartiment", zegt woordvoerder Joachim Nijs. "Toen het vuur werd opgemerkt werd de bus geëvacueerd en ging de chauffeur de vlammen te lijf met een brandblusser. De man verwittigde ook onze dispatching, die op haar beurt de hulpdiensten verwittigde, net als enkele reizigers. Bij aankomst van de brandweer zou de brand al geblust geweest zijn." Het voertuig, eigendom van een onderaannemer, werd getakeld en de pendelaars op de lijn 355 dienden over te stappen. Niemand raakte gewond. (TVP)