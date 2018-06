Burgerbeweging meet zich met traditionele partijen 29 juni 2018

02u23 1 Roosdaal Met Roosdaal Anders heeft onze regio nog een politieke burgerbeweging die deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaten hebben geen verleden bij klassieke partijen.

Roosdaal Anders, met Dirk Evenepoel als één van de sterkhouders, wil dan ook een alternatief vormen voor de huidige partijen. "De klemtoon van onze beweging ligt op vernieuwing", zegt Evenepoel. "Wij willen breken met de oude tradities waarbij de gevestigde politieke partijen zich ingraven in stellingen, en elke vorm van samenwerking zo goed als onmogelijk maken. Elke politieke partij heeft nagenoeg hetzelfde programma, maar toch beweren ze allemaal dat zij gelijk hebben."





Inspraak bovenaan

Roosdaal Anders is niet het eerste Pajotse burgerinitiatief. Onder meer in Pepingen, Halle en Ternat werden er ook al soortgelijke 'partijen' voorgesteld. "Wij willen een stem geven aan alle inwoners van Roosdaal", aldus Evenepoel. "Onze partij roept op om samen te werken, over alle politieke ideologieën heen. Inspraak staat bovenaan ons lijstje."





De burgerbeweging wil voorts verschillende thema's ter sprake brengen. "Van immigratie tot vergrijzing", klinkt het. "De klassieke partijen brengen die onderwerpen te weinig aan bod. Roosdaal Anders wil andere thema's eens op de agenda zetten."





Naast Dirk Evenepoel zullen onder anderen ook Hilde Haelterman, Jo Segers en Paul Verhumst op de lijst staan. De volledige lijst wordt later nog bekendgemaakt. (MEN)