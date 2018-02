Burgemeester Hemerijckx zet punt achter politieke carrière 09 februari 2018

02u40 13 Roosdaal Burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) zal niet opkomen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze zet een punt achter haar politieke carrière. Schepen Wim Goossens wordt lijsttrekker voor de partij CD&V.

De beslissing van burgemeester Hemerijckx komt erg onverwachts. Hemerijckx zat al 18 jaar in de politiek. In 2006 werd ze uiteindelijk burgemeester. Na 12 jaar legt ze het burgemeesterschap naast zich neer. De 52-jarige Hemerijckx wil een andere wending aan haar leven geven en meer tijd doorbrengen met haar familie. "Het is dus een persoonlijke keuze", legt ze uit. "Het is tijd om iets anders te doen. Ik wil vooral CD&V danken voor het verleden en de partij het beste toewensen voor de toekomst. Ik blijf mijn vertrouwen stellen in deze stevige CD&V-ploeg. Ik sluit een grote fase van mijn leven af." Schepen Wim Goossens zal in oktober de CD&V-lijst trekken.





Voorkeursstemmen

Goossens startte zijn politieke loopbaan in 1994 en was sindsdien onafgebroken schepen. "Voor mij was het afscheid van burgemeester Hemerijckx ook een verrassing", zegt Goossens. "Het is allemaal op een zeer korte termijn beslist. Je mag een functie als burgemeester niet onderschatten. Het vergt heel veel tijd. Ik zie het als mijn plicht om de rol als lijsttrekker op mij te nemen. Hopelijk behalen we in oktober een klinkende zege. Binnen de partij hebben we afspraken gemaakt. Wie de meeste voorkeursstemmen haalt, mag burgemeester worden. Dus het is verre van zeker dat ik burgemeester Hemerijckx opvolg. Daarnaast liggen ook andere partijen op de loer."





(MEN)