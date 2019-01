Burgemeester Goossens wil geen fusie met Ninove Michiel Elinckx

31 januari 2019

20u00

Bron: Radio 2 Vlaams-Brabant 0 Roosdaal Burgemeester Wim Goossens ziet een fusie met Ninove niet zitten. Dat verklaarde hij tijdens de Burgermeestersmarathon van Radio 2.

Volgens een studie van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zou een fusie met Ninove het beste zijn voor Roosdaal. Burgemeester Goossens vindt echter dat een fusie met de Oost-Vlaamse stad geen goede zaak zou zijn. “Wij zouden liever onze autonomie en eigenheid bewaren”, aldus Goossens. “Als we écht moeten fuseren, zullen we praten met collega-burgemeesters van het Pajottenland. Dan denk ik aan Liedekerke, Ternat en Gooik. Maar Ninove is bijna uitgesloten. Zeker als je weet dat Ninove in Oost-Vlaanderen ligt. We verschillen van provincie, dan wordt het zéér moeilijk.”