Brandje in schuur 18 mei 2018

De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte woensdagnamiddag uit naar de Ramerstraat in Strijtem voor een brand. Het vuur woedde in een schuurtje dat aan een woning hangt. In die schuur lag voornamelijk rommel en hout opgeslagen, maar het is niet duidelijk wat er precies in brand stond. De vlammen werden wel snel gedoofd waardoor de brandschade zeer beperkt bleef. Niemand raakte gewond. (TVP)